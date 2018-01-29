Хитросплетения коррупции

Миллионные штрафы только за посредничество. Мотовилихинский суд Перми вынес приговор участнику коррупционной схемы. Осужденный по просьбе своего знакомого - представителя дорожно-строительной компании - вышел на сотрудника управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Сообщники планировали подкупить чиновника, чтобы тот признал отремонтированную дорогу соответствующей требованиям ГОСТ. При передаче взятки в 200 тысяч рублей, их задержали сотрудники ФСБ. Суд эту сумму умножил на 10.

Пресс-служба Прокуратуры Пермского края: "Суд, с учетом позиции государственного обвинения, досудебного соглашения заключенного с виновным, приговорил его к штрафу в размере 2 млн. рублей, на имущество виновного наложен арест, сумма взятки конфискована".