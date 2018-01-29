В ДТП с участием автобуса никто не пострадал

В Перми на улице Ветлужская столкнулись автомобиль, автобус маршрута №60 и грузовой автомобиль с прицепом. По сообщениям в социальных сетях, перед грузовиком начал тормозить другой автомобиль. Водитель фуры нажал на тормоза, но тяжелую машину занесло на встречную полосу движения, где в этом время ехал автобус. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Перми, в результате аварии никто не пострадал, поэтому участники аварии не стали вызывать инспекторов, а зафиксировали все произошедшее сами и разъехались, чтобы не перекрывать узкую дорогу.