В ДТП с участием автобуса никто не пострадал
В Перми на улице Ветлужская столкнулись автомобиль, автобус маршрута №60 и грузовой автомобиль с прицепом. По сообщениям в социальных сетях, перед грузовиком начал тормозить другой автомобиль. Водитель фуры нажал на тормоза, но тяжелую машину занесло на встречную полосу движения, где в этом время ехал автобус. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Перми, в результате аварии никто не пострадал, поэтому участники аварии не стали вызывать инспекторов, а зафиксировали все произошедшее сами и разъехались, чтобы не перекрывать узкую дорогу.
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