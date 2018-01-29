Шесть человек пострадали в ДТП в Красновишерском районе
4 пассажирки и 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, а также пассажирка Шкоды попали в больницу после ДТП в Красновишерском районе. Авария произошла между деревнями Антипино и Ваньково. Водитель ВАЗа превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Как выяснили приехавшие сотрудники ГИБДД, виновником происшествия стал водитель отечественного автомобиля. Он ехал без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевших», сообщает краевое управление ГИБДД.
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