Шесть человек пострадали в ДТП в Красновишерском районе

4 пассажирки и 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, а также пассажирка Шкоды попали в больницу после ДТП в Красновишерском районе. Авария произошла между деревнями Антипино и Ваньково. Водитель ВАЗа превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Как выяснили приехавшие сотрудники ГИБДД, виновником происшествия стал водитель отечественного автомобиля. Он ехал без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевших», сообщает краевое управление ГИБДД.