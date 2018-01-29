Пермь. Новости культуры
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- В одной из деревень Юсьвинского района построили первую в Коми округе часовню-купальню. По средам и пятницам в часовне уже читают акафисты, а во время больших праздников будут проводиться службы.
- Закрытие без лишних сожалений - в Перми ликвидируют творческое пространство в Доме грузчика. Насколько оно было творческом, и какие нетворческие причины заставили молодых людей искать себе новое место обитания?
- Пермский хор «Млада» выступил на одной сцене со звездой фильма «Стиляги» Антоном Шагиным. Артисты представили пермякам премьеру музыкально-театрального спектакля «17».
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