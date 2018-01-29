Пермский край. Неделя за 159 секунд

События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо. В Перми посчитали младенцев, причем разом за весь прошлый год. Пермские ученые рассказали, как биотехнологии помогут превратить мусор в деньги. А Лысьва, Губаха и Чердынь записаны в рекордсмены. Все это - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".