Пермский край. Неделя за 159 секунд
События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо. В Перми посчитали младенцев, причем разом за весь прошлый год. Пермские ученые рассказали, как биотехнологии помогут превратить мусор в деньги. А Лысьва, Губаха и Чердынь записаны в рекордсмены. Все это - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Вести-Спорт
Разгромили американцев со счетом 6:1
Дорогами славы
В Перми с частным визитом побывал обладатель 5 дана Юрий Трутнев
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич встретился с пермскими студентами
Быть или не быть: Когда построят школу в Щучьем Озере?
Вести Пермь. События недели
Выходные в стиле фламенко
«Моя жизнь» в Арт-резиденции
Пермь присоединилась к празднованию Дня воинской славы России
Добавить комментарий: