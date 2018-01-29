Пермь. Вести-Спорт

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- 27 и 28 января на пермском стадионе «Юность» прошел 3-й этап Первенства Приволжского федерального округа среди юношей - отборочные соревнования для Первенства России. 

 - У ведущего пермского конькобежца Михаила Козлова появился шанс принять участие в Олимпиаде в Корее. В этом сезоне спортсмен стал победителем Чемпионата России, что в истории Прикамья случилось впервые. 

- Спортсменка Стефания Надымова стала первой в истории победительницей Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Спорт

Опубликовано: 29.01.2018 в 11:24 в рубрике - Вести Пермь

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← Разгромили американцев со счетом 6:1

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