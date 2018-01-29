Пермь. Вести-Спорт

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- 27 и 28 января на пермском стадионе «Юность» прошел 3-й этап Первенства Приволжского федерального округа среди юношей - отборочные соревнования для Первенства России.

- У ведущего пермского конькобежца Михаила Козлова появился шанс принять участие в Олимпиаде в Корее. В этом сезоне спортсмен стал победителем Чемпионата России, что в истории Прикамья случилось впервые.

- Спортсменка Стефания Надымова стала первой в истории победительницей Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин.