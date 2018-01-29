Разгромили американцев со счетом 6:1

В Перми в комплексе «Победа»прошла встреча юных спортсменов с Сергеем Голевым – нападающим студенческой сборной России, которая 5 января этого года стала обладателем Кубка мира по университетскому хоккею, буквально разгромив американцев со счетом 6:1. Сергей учится в Чайковском институте физической культуры, он наш земляк.

Само название физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» для Сергея Голева очень символично. На лед вместе с молодыми пермскими хоккеистами выходит наш земляк и нападающий российской сборной студенческой хоккейной лиги. Действующий чемпион мира, в финале обыгравший команду США со счетом 6:1.

Сергей Голев, нападающий сборной РФ СХЛ: "Когда выиграли финальную игру и поднимаешь кубок над головой, разрывает тебя на части. Оставил след в истории отечественного хоккея".

Краевые власти не раз подчеркивали важность организации спортивного досуга детей. И нынешняя встреча состоялась под эгидой депутатов Пермской городской думы, по сути, является продолжением общей региональной политики.

Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы: "Для нас очень важно не только само мастерство, которое дети обретают в результате тренировок в спортивных школах. Важно задать им вектор развития, важно показать им цель".

И целью здесь может быть не только чемпионство, но и просто приучение к спорту и здоровому образу жизни.

И возможности для занятия спортом в Перми сегодня есть. Даже когда речь заходит о хоккее. Количество ледовых площадок во дворах и при школах в городе исчисляется десятками и почти у каждой есть своя дворовая команда.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Сегодня нужно вкладывать в это, потому что это действительно наше будущее, наше здоровое будущее. Ну, а массовые виды спорта, такие популярные у нас как футбол, хоккей, баскетбол, конечно же, это тоже один из приоритетов. Условия, создаваемые властями, должны подкрепляться такими живыми легендами, которые живут среди нас".

За всю 70-летнюю историю легенды в пермском хоккее рождались не раз. И шанс показать себя если не сейчас, то в будущем, есть у каждого участника мастер-класса.