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Дорогами славы

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27 января – день полного снятия блокады Ленинграда. В Центральном выставочном зале начинает работу выставка «Эвакуация: От Невы до Камы». Авторам удалось создать уникальный интерьер, который призван передать дух и атмосферу тех событий.

Кроме того, в  Перми прошел интеллектуальный турнир «Дорогами славы», посвященный снятию блокады и в целом событиям Великой Отечественной войны. В первом туре приняли участие около тысячи школьников с третьего по восьмой класс. В финал вышли 63 человека. Им предстояло выбрать из представленных изображений памятников те, которые посвящены Великой Отечественной, или из приведенного исторического документа выписать фамилии всех маршалов. Мероприятие – часть городского спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы России».

 Елена Данилова и.о. директора центра «Шанс» г. Пермь: "Ребятам предлагаются вопросы разного характера. Это и анаграммы, и мини-кроссворды, и вопрос-задание, который необходимо прочитать и вычислить, применяя даже математические действия, расчеты для поиска верного ответа. И вопросы на знание, эрудицию".

 

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 29.01.2018 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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