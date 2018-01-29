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В Перми с частным визитом побывал обладатель 5 дана Юрий Трутнев

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Трутнев

В Перми побывал с частным визитом полпред президента в Дальневосточном округе, вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев. В школе №32 прошли мероприятия в рамках празднования 20-летия специализированной спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва киокушинкай. Чем вызвано внимание столь высоких персон к этому событию?

 Юрий Петрович Трутнев является большим поклонником восточных единоборств. Он выпускник пермской школы киокушинкай. Губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов поздравили всех собравшихся с большим спортивным событием. В школе прошла церемония «Посвящение в спортсмены». 

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ, уполномоченный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, отметил: "Наиболее правильное сочетание, когда образование проходит вместе со спортом. Пока таких центров не очень много в нашей стране, зато очень много побед у выпускников этих центров".

Трутнев

Помимо демонстрации техники ребята, которых посвящали в спортсмены, должны были разбить свою первую доску. Это не так-то просто. Нужно приложить определенные усилия и сделать так, чтобы рука прошла насквозь препятствия. Большинство ребят, проходящих ритуал, - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва киокушинкай, а также одновременно они учатся в 32-й школе. Всего более полутысячи человек. 

Глава Прикамья Максим Решетников: "Конечно, на такой праздник нельзя явиться без подарка. В качестве подарка новое татами. И у меня одно пожелание – пусть на нем занимаются действующие и будущие чемпионы. Удачи!".

Юные спортсмены занимаются в новом комплексе, который был открыт в конце 2017 года. 2500 кв. м пространство, на котором разместился большой зал, несколько малых, обустроены раздевалки, медицинский центр – все, что нужно для того, чтобы заниматься спортом. И еще немного статистики: с 2014 года в краевом центре было открыто более 20 спортивных объектов при образовательных учреждениях. Это как закрытые, так и открытые площадки. И еще один нюанс – именно этот комплекс был построен в рамках городской программы «Школа на пятерку».

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Торжественное открытие нового спортивного зала в нашей уникальной школе 32-й, которая исторически очень долго взаимодействует с нашей федерацией каратэ киокушинкай, очень хорошо известна и в крае, и в России".

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 29.01.2018 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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