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Полпред президента в ПФО Михаил Бабич встретился с пермскими студентами
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич и глава Прикамья Максим Решетников встретились со студентами прикамских вузов. Беседа прошла за закрытыми дверями, но позже ее главные инициаторы поделились с журналистами некоторыми деталями разговора.
Михаил Бабич, полномочный представитель президента в ПФО: "Очень понравился разговор. Все ребята мотивированны. Вы знаете, проводили разговор с Максимом Геннадьевичем вдвоем, без ректорского коллектива, без преподавательского состава. Их волнуют сущностные проблемы - дальнейшего трудоустройства, развитие своей карьеры, возможность реализации тех знаний, которые они получили по специальности в своих высших учебных заведениях".
После встречи в университете о молодежной политике разговор уже шел на совещании в администрации Пермского края. Полпред высоко оценил местный опыт в этой сфере. В первую очередь речь идет о создании студенческих, трудовых и добровольческих отрядов. А также о проведении молодежного форума «Пермский период». Помимо того молодые активно участвуют в конкурсах по распределению грантов, занимаются предпринимательской деятельностью.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы делаем первые шаги. Провели в прошлом году молодежный форум, сейчас планируем регулярные встречи с молодежью, активное фестивальное движение, вовлечение молодежи в эту общественную жизнь. Надо создать возможности, молодежь придет сама".
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