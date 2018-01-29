Быть или не быть: Когда построят школу в Щучьем Озере?

В правительстве Пермского края официально подтвердили, что новая школа в селе Щучье Озеро должна появиться в этом году. И срывов быть не должно. Первый вице-премьер Роман Кокшаров даже поехал на место, чтобы успокоить местных жителей, взбудораженных накануне сообщением в одной из соцсетей о том, что строители даже не думают приступать к работам. Общественный резонанс вокруг этой истории до сих пор силен.

Сегодня в Щучьем Озере - родительское собрание, о планах по строительству новой школы рассказал первый зампред регионального правительства Роман Кокшаров. Процесс уже идёт, и родителям предложили его контролировать.

На данный момент проектная документация находится на экспертизе. В процессе появились новые вводные - это касается фундамента и прочих строительных нюансов. Так что в ближайшее время проект должны утвердить, а пока строители готовят площадку.

Роман Кокшаров, первый заместитель председателя правительства - министр территориального развития Пермского края: "Вынесены все инженерные сети, которые мешали строительству, сети и энергетики и телефонизации. Снесли старое здание, полностью вычистили площадку".

Сроки, обозначенные для строительства, весьма жёсткие. Глава региона Максим Решетников поручил краевому правительству включить поселковую школу в перечень объектов первоочередного строительства. Осенью школа должна быть сдана.

Дмитрий Новиков, подрядчик: "Школа будет двухэтажная, несущие стены будут из кирпича, планируется всё это облицовывать вентфасадом. Предполагается вести работу в две-три смены".

Учеников в Щучьем Озере - 200 человек, начальные классы пока что учатся в детском саду, старших ребят возят в село Енапаево. Новая школа должна вместить всех. Что касается её "начинки" - должно хватить мощностей для дополнительного образования и не только.

Планируется, что в новой школе будут располагаться актовый, тренажёрный, спортивный залы и библиотека. И они будут использоваться жителями всего посёлка.

Цена вопроса - более 200 миллионов рублей. Региональным правительством принято решение использовать государственно-частное партнёрство. Инвестор построит школу за свой счёт, а муниципалитет выкупит её за счёт субсидии из краевого бюджета.