Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 28 января 2018 года.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 28 января 2018 года.
Строгановская премия ищет своих кандидатов
Стартовал отборочный цикл Строгановской премии по итогам 2017 года.
|читать29.01.2018 в 17:39
Ветлечебница продолжает работу
Центр ветеринарной медицины на улице Екатерининской в Перми продолжает работу, несмотря на постановление суда.
|смотреть видео читать29.01.2018 в 17:24
Эвакуация: от Невы до Камы
В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка, посвященная эвакуации из блокадного Ленинграда.
|смотреть видео читать29.01.2018 в 17:04
Пермский конькобежец может принять участие в Олимпиаде
В немецком Эрфурте пермяк завоевал золотую и бронзовую награды на дистанциях 1000 и 1500 метров.
|смотреть видео читать29.01.2018 в 16:37
«Дом грузчика» закрывается
Арендованное помещение, в котором располагалось арт-пространство, выкупили. Теперь его необходимо освободить.
|смотреть видео читать29.01.2018 в 16:13
Пермский конькобежец может принять участие в Олимпиаде
В немецком Эрфурте пермяк завоевал золотую и бронзовую награды на дистанциях 1000 и 1500 метров.
|смотреть видео читать29.01.2018 в 16:37
Наконец-то почитаем
Вторая часть романа «Тобол» Алексея Иванова начнет продаваться 1 февраля.
|читать29.01.2018 в 13:00
Вот такие пироги
3 февраля отмечается День морковного пирога. Но внимания заслуживают и другие пироги!
|читать28.01.2018 в 15:14
Киносокровища нации
К Международному дню ювелира мы решили собрать истории о киносокровищах, которые заставляли сердца зрителей трепетать.
|читать28.01.2018 в 10:16
«Русский ниндзя»: В чем сила, брат?
Первый сезон шоу «Русский ниндзя» вышел на финишную прямую. Заглянем за кулисы?
|читать27.01.2018 в 16:43
Строгановская премия ищет своих кандидатов
Ветлечебница продолжает работу
Пермский конькобежец может принять участие в Олимпиаде
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