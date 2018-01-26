Выходные в стиле фламенко

На сцене частной филармонии "Триумф" в эти выходные 27 и 28 января пройдёт фестиваль музыки и танца в стиле "фламенко" - FLAMENCO WEEKEND 2018. В этом году здесь выступят 13 коллективов из Перми, Москвы, Челябинска, Кирова! Специальные гости фестиваля - коллектив El Tebi Flamenco, уже покоривший пермяков в прошлом сезоне своим невероятным артистизмом, страстью и мастерством. Их выступление пройдёт 27 февраля в 16.00. Ведущий танцор коллектива – Эль Теби (Степан Прибытко), участник проекта «Минута славы», единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров.