Выходные в стиле фламенко
На сцене частной филармонии "Триумф" в эти выходные 27 и 28 января пройдёт фестиваль музыки и танца в стиле "фламенко" - FLAMENCO WEEKEND 2018. В этом году здесь выступят 13 коллективов из Перми, Москвы, Челябинска, Кирова! Специальные гости фестиваля - коллектив El Tebi Flamenco, уже покоривший пермяков в прошлом сезоне своим невероятным артистизмом, страстью и мастерством. Их выступление пройдёт 27 февраля в 16.00. Ведущий танцор коллектива – Эль Теби (Степан Прибытко), участник проекта «Минута славы», единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Моя жизнь» в Арт-резиденции
Пермь присоединилась к празднованию Дня воинской славы России
Надежда Кайсина: «Всегда есть выход»
Домашняя оранжерея: изъято 134 куста конопли
Массовое ДТП: В Перми столкнулись три автобуса и две легковушки
Эвакуация. От Невы до Камы
Пропавшую студентку нашли мертвой
Приют для усталого горожанина
Экстренный вылет: санавиация спасает жизни
В Прикамье вручили 175-тысячный сертификат на материнский капитал
Добавить комментарий: