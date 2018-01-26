«Моя жизнь» в Арт-резиденции

В Пермской Арт-резиденции открылась персональная выставка Заслуженного художника РФ Игоря Одинцова. В экспозиции представлены 66 работ, выполненных 1982 по 2017 годы. Выставка «Моя жизнь» объединяет серии работ разных периодов. В пространстве одного зала успешно соединяются графические образы Богов с этюдами с пленеров из городов Пермского края и других регионов России. Сам художник отмечает свой интерес к разным жанрам и техникам, но особенно близок ему портрет. В экспозиции зритель увидит портреты, выполненные маслом, углём и другими материалами.