27 января - День воинской славы России, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в 1944 году советские войска разорвали кольцо 900-дневной блокады города на Неве. Два города - Пермь и Санкт-Петербург - связаны общей историей. На Урал из блокадного города эвакуировали около 400 тысяч человек, перевезли сотни предприятий.

Пермь присоединилась к празднованию Дня воинской славы России - годовщине снятия блокады Ленинграда. В центре детского творчества "Шанс" открылся городской интеллектуальный турнир «Дорогами славы», посвященный снятию блокады Ленинграда и в целом событиям Великой Отечественной войны. В первом туре приняли участие около тысячи школьников с третьего по восьмой класс, в финал вышли 63 человека. Школьники отвечают на вопросы об истории России, ее силе и славе, о героях Отечества. Мероприятие - часть городского спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы России». За ходом турнира следил Данил Гусельников.