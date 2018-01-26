Надежда Кайсина: «Всегда есть выход»

В Театре юного зрителя начался новый проект "Монолог". Артисты рассказывают о своей профессии и о ролях, которые играют в театре. В детстве Надежда Кайсина танцевала и хотела стать учителем. Сейчас свои педагогические таланты реализует в небольшой детской театральной студии при хасидской общине. Надежда Кайсина играет во всех значимых постановках театра. Вышла на сцену она и в свой день рождения - в роли Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании».