Домашняя оранжерея: изъято 134 куста конопли

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД пресекли сбыт крупной партии марихуаны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого с поличным, а при обыске по месту жительства у 41-летнего ранее судимого гражданина было изъято около 10 килограммов марихуаны, которые мужчина расфасовал и приготовил к сбыту. Также полицейские обнаружили комнату, которую подозреваемый оборудовал для выращивания конопли. Стражи порядка насчитали в ней 134 куста наркосодержащий растений. Помимо этого, оперативники обнаружили в доме гражданина 2 единицы оружия и патроны. Экспертиза установила, что пистолет и автомат являются боевыми. По всем фактам противоправных действий возбуждены уголовные дела. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.