Массовое ДТП: В Перми столкнулись три автобуса и две легковушки

В центре Перми столкнулись два легковых автомобиля и три автобуса общественного транспорта. Произошло ДТП в районе остановки "ул. Хохрякова" на Екатерининской. Около 9.00 утра сначала в ДТП попали автобусы ПАЗ, МАН и автомобиль Хендай. Через некоторое время водитель автобуса НЕФАЗ пытался объехать место аварии, неверно оценил ситуацию на дороге и врезался в автомобиль Ниссан. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщают в отделении пропаганды дорожного движения ГИБДД г. Перми. В настоящее время причины аварии устанавливаются.