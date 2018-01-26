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Эвакуация. От Невы до Камы
В Центральном выставочном зале г. Перми открывается историко-художественная экспозиция "Эвакуация. От Невы до Камы". Здесь будут представлены экспонаты тылового Молотова, именно так в эти годы назывался город Пермь. Именно наш город стал одним из центров эвакуации из блокадного Ленинграда промышленных предприятий, культурных учреждений, рабочих, детей, творческой интеллигенции.
В экспозиции представлены работы художников: Яра Кравченко,Татьяны Нечеухиной, Вячеслава Смирнова, Анатолия Френкеля. Мария Колыванова, Сергей Беляев представят свои инсталляции, интерактивные арт-объекты и художественные работы, созвучные эпохе глобальной Эвакуации.
Подробности - в программе "Новости культуры".
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