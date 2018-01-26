Пропавшую студентку нашли мертвой
Пропавшую чуть менее недели назад в Кунгуре студентку нашли мертвой в одном из садовых домиков в микрорайоне Нагорный близ Кунгура. 19 января девушка вышла из дома и с тех пор там не появлялась. На связь с близкими не выходила. Все шесть дней студентку искали правоохранительные органы, родственники и волонтеры. Как сообщают в Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю, накануне был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Это ранее судимый 34-летний житель Кунгура, который показал, где скрывал тело. Он познакомился с девушкой в социальных сетях, а во время первого свидания убил. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье «Убийство».
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