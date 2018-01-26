Приют для усталого горожанина

В Нижне-Курьинском лесничестве вблизи улицы Хабаровской в Перми открылся визит-центр. Здесь посетители смогут узнать о местах отдыха, об устроенных экологических тропах и обитателях городских лесов.

Визит-центр расположился напротив дома по Хабаровской, 64. Сам домик очень напоминает тот, который установлен в Черняевском лесу, стилизован под русскую избу. Вблизи обустроены игровая площадка для детей, уличные тренажеры, место для выгула собак и экологическая тропа для самых маленьких пермяков – «Удивительное рядом». Есть место для проведения занятий и уроков на открытом воздухе.

Внутри можно познакомиться с экологической литературой, поговорить с местным лесничим, а также принять участие в изготовлении кормушек для птиц и записаться на групповые экскурсии, во время которых можно встретить лесных зверей. Как говорят, наглые белки, выпрашивающие еду, как в Черняевском лесу, здесь тоже имеются.

Геннадий Васильевых, участковый лесничий Нижне-Курьинского лесничества МКУ «Пермгорлес»: "В лесничестве можно увидеть лося, летом даже кабан на Водниках выбегал. Редко можно увидеть ласку, горностая, скрытный зверь в пермских лесах – куница".

Кстати, лесничие здесь не только пермяков развлекают. Главное - они содержат лес в порядке. Убирают упавшие деревья, прокапывают противопожарные полосы. Подобных благоустроенных мест для культурного отдыха на природе на сегодняшний день в Перми шесть.

Прийти прогуляться сюда можно в любое время, а попасть в сам визит-центр в понедельник и вторник до часу дня, в четверг - с двух до шести.