Экстренный вылет: санавиация спасает жизни

На службе краевой клинической больницы появился еще один вертолет – всепогодный Ми-8. Пермяки могли видеть его приземляющимся в Камской долине - у перинатального центра построена вертолетная площадка для санавиации. Винтокрылая машина доставила в Пермь мальчика из Кудымкара. На этот год краевые власти выделили денег примерно на 130 вылетов.

Телефон в диспетчерском центре не умолкает ни на секунду. В этот раз звонок из Кудымкара - 9-летний мальчик после серьезного дорожно-транспортного пришествия попал в больницу. Открытое кровотечение удалось остановить, теперь нужна операция, которую могут сделать только в Перми. Принимают решение - транспортировать на вертолете.

Время «доезда» от площадки, расположенной рядом с краевым перинатальным центром, до ближайшего медицинского учреждения 3 минуты. Ребенка госпитализируют в краевую детскую больницу, путь до которой из Кудымкара занял полтора часа.

Самое главное в этой истории - это, конечно, время. Пациенты даже из самых отдаленных территорий Прикамья попадают в медицинские центры краевой столицы за считанные часы. Благодаря этому может быть спасена чья-то жизнь.

Санитарная авиация сегодня летает туда, куда трудно добраться другому транспорту. Как правило, это отдаленные территории Пермского края. Расстояние от больного и до медицинского центра может превышать 500 километров.

Анатолий Касатов, заместитель главного врача ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая больница": "За 2017 год силами санитарной авиации мы вывезли 989 больных. 607 больных оперированы в районных больницах врачами санитарной авиации".

С этого года в санитарных перевозках задействован новый специальный всепогодный вертолет Ми-8. О совместных усилиях федерального и регионального бюджетов по повышению доступности такой помощи еще в октябре прошлого года говорил в своем послании к краевому парламенту глава Пермского края Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Отдельное решение, которое мы закладываем бюджет по медицине - работа санитарной авиации. Мы заложили 400 часов. Плюс новый вертолет. Для оказания экстренной помощи это действительно шаг вперед".

400 часов - это примерно 130 вылетов в год и помощь в самых сложных случаях, таких как у мальчика из Кудымкара. Благодаря вмешательству краевых специалистов его состояние стабилизировалось, процесс лечения значительно сократился.