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В Прикамье вручили 175-тысячный сертификат на материнский капитал

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материнский капитал

В центральном офисе пермского отделения Пенсионного фонда России торжественно вручили 175-тысячный сертификат на материнский капитал. Неизвестно, специально или случайно так вышло, но в Татьянин день он достался Татьяне Тебеньковой из Перми. Старшему ребёнку в семье Тебеньковых девять лет, младший Тимофей родился 8 января. Татьяне напомнили, что сейчас средства материнского капитала можно направлять на улучшение жилищных условий, образование детей, на формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. А с января этого года маткапитал можно превратить и в ежемесячные выплаты для малоимущих семей. Но героиня сегодняшнего события Татьяна Тебенькова заявила, что в ее семье решение принято.

Татьяна Тебенькова: "На улучшение жилищных условий, у нас уже есть действующая ипотека, покрыть часть долга по ипотеке, основного нашего долга".

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 26.01.2018 в 10:41 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермские студенты отметили Татьянин день

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