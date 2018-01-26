Пермские студенты отметили Татьянин день

День студента. Выяснилось, чьи студенты сильнее – политеха или педагогического университета. Давний спор разрешился на запасном поле «Амкара» и при малом количестве болельщиков, потому что кто не играл, тот праздновал. И можно было даже из рук ректора получить чашку горячего сбитня.

Главное здесь - эффект неожиданности. Казалось бы, обычная перемена в считанные секунды превращается в концерт. И так было в четырех университетских корпусах ПГНИУ. В химическом выступил молодёжный театр «Шейк Дэнс Групп». По иронии судьбы в коллективе ни одной Татьяны, зато сразу пять Алён. Настроение они дарили всем, не заглядывая в паспорта.

Анастасия Батюкова, студентка химического факультета ПГНИУ: "Хотелось передать легкость, нежность, пластичность, передать легкое воздушное романтичное настроение".

В главном корпусе всех угощают огромным тортом. К столу подтягиваются студенты всех факультетов, самая большая очередь - к ректору, который угощает сбитнем. Традиция, заимствованная у МГУ, прижилась и в Перми.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: "Такой праздник молодёжный, и самое главное, преподаватели и даже ректор тоже сбрасывают по 20-30-40 лет".

Пока студенты классического университета широко празднуют, педагогический и политехнический университетв выясняют отношения на стадионе «Звезда». Со счетом 6:1 победили будущие педагоги. Такие студенческие матчи планируют сделать традиционными.

Также накануне пермский «Амкар» анонсировал появление в продаже билетов по специальным студенческим ценам. Спецпредложение подготовили и на стадионе «Юность» - все Татьяны могли бесплатно выйти на лёд.

Впрочем, и с другим именем сегодня можно было почувствовать особую атмосферу. Это доказали пять Алён, с которых и начался большой праздник в университете.