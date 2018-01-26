Первые ласточки: муниципалитеты края объединяются

Кизеловского и Гремячинского районов с этого дня официально не существует. Теперь это городские округа. Одна на все поселения администрация, одна дума и один бюджет. Последние «за» это историческое событие поставили депутаты регионального Законодательного собрания. Но это только первые ласточки.

Когда определяется судьба малой Родины, нужно быть ближе к центру принятия решений. Так что главы законодательной и исполнительной власти Кизеловского района сегодня в Перми. Региональный парламент должен поставить точку в объединении нескольких муниципалитетов в один городской округ.

Аркадий Лошаков, глава Кизеловского муниципального района: "Для людей, я думаю, удобней будет жить, когда будет одна власть, они будут понимать, куда идти надо, с кого спросить".

Для начала «за» объединение высказались представители всех кизеловских территорий. И плюсы, как говорят здесь, не только политические.

Михаил Михалев, председатель Земского собрания Кизеловского муниципального района: "Самый большой плюс - это оптимизация расходов на управленческий состав. Потому что сейчас у нас на территории 6 глав, 70 депутатов".

В каждом муниципальном поселении есть свой представительный орган, по сути, маленький парламент. И здесь в некоторых случаях доходит уже до абсурда - количество муниципальных депутатов настолько велико, что претендентов на кресло просто не могут найти.

Депутаты Законодательного собрания сегодня полностью подержали образование Гремячинского и Кизеловского городских округов. На очереди Краснокамск, Кунгур и Чайковский.

Александр Бойченко, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению: "Процесс носит чисто добровольный характер. В тех районах, где эта необходимость назрела, мы эти процессы а) готовы запускать, б) самое главное помогать создать условия".

Отдельное внимание депутаты уделяют экономическому аспекту объединения. Для этого принимают закон о межбюджетных трансфертах, так определяют объем региональной поддержки. Все социальные выплаты и льготы населения должны остаться неизменными.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Когда два муниципальных образования объединяются, то не будет потерь и не будет выпадения налогов. Законодательное собрание совместно с губернатором гарантирует муниципальным образованиям обязательное наличие того финансового ресурса, который был, а может быть даже и большего".

Уже осенью депутатов вновь образованных городских округов ждут перевыборы. Но плюсы от объединения жители должны почувствовать раньше.