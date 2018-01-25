Центробанк предупреждает: новые способы мошенничества

Центробанк предупреждает - зафиксированы новые способы мошенничества с помощью IP- телефонии. В частности мошенники, используя такие возможности, могут скрыть реальный телефонный номер, подменив его на любой другой. В данном случае злоумышленники использовали номер приёмной пермского отделения Банка России. Мошенники предлагают получить компенсацию за приобретённые товары, в частности, лекарственные препараты, но для этого на их счёт надо перевести определённую сумму. Таким образом у одной из жительниц Пермского края они смогли выманить почти 200 тысяч рублей. При этом есть один нюанс - Банк России не работает с физическими лицами.

Алексей Моночков, управляющий отделением Пермь Уральского главного управления Банка России, комментирует: "Мы занимаемся надзором только за кредитными организациями, за различными другими финансовыми институтами, поэтому никаких компенсаций Центральный банк лицам физическим не выплачивает, и никому наши сотрудники не звонят!".