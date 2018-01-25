Вокруг света на дирижабле

Пермь посетил выдающийся российский путешественник Евгений Ковалевский. Он выступил перед студентами на открытом заседании Российского географического общества в Пермском классическом университете. Ученый рассказал, как познать мир через экстремальный туризм. И это не фигура речи. Евгений Ковалевский в 2006 году совершил первое в мире кругосветное плавание на надувном парусном катамаране. На реализацию задуманного у него ушло около 7 лет. Всего же путешественник побывал в более ста походах, в том числе в Гималаях и Мировом океане. И это ещё не окончательный список.

Евгений Ковалевский, путешественник: "В планах облет планеты на дирижабле через Южный и Северный полюса, но и самое ближайшее, то, что реально предстоит - это исследование индикаторов счастья в королевстве Бутан. Есть такая страна счастья в Гималаях. И мы хотим провести сравнительные исследования и разработать индикаторы счастья для россиян".