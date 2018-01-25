Музыкальный десант: Классный час с губернским оркестром
В пермской школе №16 высадился музыкальный десант - Пермский губернский оркестр почти в полном составе. Каждую неделю музыканты выходят из концертного зала в пермские школы с музыкально-поэтической программой «Русская зима».
Что такое тромбон, как выглядит кларнет и как звучит труба - шестиклассник Сережа Шавкунов имел об этом лишь образное представление, а сегодня на уроке музыки увидел и услышал все эти духовые инструменты воочию. Занятие в шестнадцатой пермской школе прошло совместно с Пермским губернским оркестром.
Школа хоть и с инженерным уклоном, но творческому развитию здесь тоже уделяют немало внимания.
Музыканты Пермского губернского оркестра каждую неделю выходят из концертного зала в пермские школы с музыкально-поэтической программой «Русская зима». Она состоит из классических произведений Чайковского, Свиридова, Петрова, народных и современных композиций. Проект «Классный час с губернским оркестром» реализуют уже второй год.
Вячеслав Панов, дирижер Пермского губернского оркестра: "Нам хочется, чтобы отношение к классической музыке началось с живого звучания оркестра, т.е. мы задействуем ребят для того, чтобы у детей осталось впечатление на всю жизнь".
Дети за месяц получают задания и готовятся к уроку-концерту - кто разучивает стихотворения поэтов-классиков, кто репетирует на музыкальных инструментах. Программа «Русская зима» объединяет в себе сразу несколько видов искусства. Действие дополняют виртуальные репродукции картин о зиме отечественных художников.
Всего за один урок ребята познакомились с особенностями и традициями русской культуры 19 и 20 века. Впереди у губернского оркестра еще десятки уроков в средних и старших классах в общеобразовательных школах Перми, а завершится январский марафон концертом в Дягилевской гимназии.
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