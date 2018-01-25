«Быстрый лед»: Скорость коньков проверили школьники

В Перми на стадионе «Юность» прошли соревнования по конькобежному спорту «Быстрый лед». 200 школьников из 49 спортивных клубов города проверяли на скорость лезвия фигурных и хоккейных коньков.

Бодрый парад, гимн и краткие приветственные слова, чтобы не дать молодёжи замёрзнуть. Мороз не велик, да стоять не велит. Поэтому лучше бежать положенные 100 метров, да побыстрее.

А финишную прямую нередко пересекают аж на 5 точках опоры. Что не удивительно. Эти старты не для профессиональных спортсменов. Проходят в рамках фестиваля «Школьные спортивные клубы».

В эстафетной команде 4 человека: 2 юноши и две девушки. Насколько интересно бежать всем вместе?

Команда гимназии №33: "Это интереснее, потому что это команда. Всегда поддержка находится, т.е. одновременно. И это сто метров - не так много".

Такая зимняя дисциплина конькобежного спорта незаслуженно долго отсутствовала в соревновательной программе фестиваля. Промах организаторы намерены компенсировать, сделав забег на 100 метров постоянным.

Владимир Левитан, директор «Центра по физической культуре, спорту и здоровьесбережению»: "У нас 12 месяцев зима, всё остальное - лето. Казалось бы, зимний город и коньки надо развивать. У нас коньки в своё время были очень сильные, выступали в сборной команде Советского Союза. Ребята были очень сильные. Потом все затихло".

Кроме эффектных показательных выступлений в течение соревновательного дня участников ждали мастер-классы от профессиональных спортсменов-конькобежцев.