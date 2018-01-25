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Объем госзакупок в крае составил 55 млрд руб

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ГОСЗАКУПКИ

На заседании краевого правительства темой открытого обсуждения стали госзакупки. Общая сумма госзакупок в Прикамье составила порядка 55 млрд рублей. По итогам года больше всего бюджетных средств было потрачено на закупки в сфере здравоохранения - более 13 млрд рублей. Показательным считают то, что если в 2016 году был заключен контракт на строительство только одного лечебного учреждения, в 2017-м - уже шести. Как заявил губернатор региона Максим Решетников, главная задача - повышение эффективности процесса и более активное привлечение бизнеса. Также правила игры должны быть понятными и предпринимателям, и чиновникам.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.01.2018 в 15:36 в рубрике - Вести Пермь

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