Объем госзакупок в крае составил 55 млрд руб

На заседании краевого правительства темой открытого обсуждения стали госзакупки. Общая сумма госзакупок в Прикамье составила порядка 55 млрд рублей. По итогам года больше всего бюджетных средств было потрачено на закупки в сфере здравоохранения - более 13 млрд рублей. Показательным считают то, что если в 2016 году был заключен контракт на строительство только одного лечебного учреждения, в 2017-м - уже шести. Как заявил губернатор региона Максим Решетников, главная задача - повышение эффективности процесса и более активное привлечение бизнеса. Также правила игры должны быть понятными и предпринимателям, и чиновникам.