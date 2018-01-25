Объем госзакупок в крае составил 55 млрд руб
На заседании краевого правительства темой открытого обсуждения стали госзакупки. Общая сумма госзакупок в Прикамье составила порядка 55 млрд рублей. По итогам года больше всего бюджетных средств было потрачено на закупки в сфере здравоохранения - более 13 млрд рублей. Показательным считают то, что если в 2016 году был заключен контракт на строительство только одного лечебного учреждения, в 2017-м - уже шести. Как заявил губернатор региона Максим Решетников, главная задача - повышение эффективности процесса и более активное привлечение бизнеса. Также правила игры должны быть понятными и предпринимателям, и чиновникам.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Инициатива меняет территории к лучшему
В Перми не поделили дорогу снегоуборочная машина и легковушка
Детская безопасность: В школах края прошли проверки
Аэроснегоболотоход - тяжелая техника пермских спасателей
Спасатели предупреждают - рыбаки игнорируют
Пермь начала подготовку ко второму международному марафону
«Движение вверх» остаётся на экранах
Пленарное заседание Заксобрания: в повестке 50 вопросов
Геннадия Тушнолобова выдвинули на пост главы Контрольно-счетной палаты края
Режим ЧС: В Прикамье замерзает поселок Сараны
Добавить комментарий: