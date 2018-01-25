Инициатива меняет территории к лучшему

Итоги поддержки инициатив жителей Прикамья обсудили на заседании краевого правительства. Более 200 идей воплотили в жизнь с помощью таких механизмов, как самообложение, «Инициативный бюджет» и территориальное общественное самоуправление. Так, в 77 проектов ТОС в году минувшем вложили около 20 млн рублей - в основном на возведение тротуаров, детских и спортивных площадок. Самообложение граждан предполагает разрешение проблем небольших поселений, когда люди начинают действовать своими силами - «голосуя рублём», а затем получают поддержку региона. В 2018 году на эти цели в краевом бюджете заложено 77 млн рублей. Также затронули вопрос оказания дополнительной финансовой поддержки нескольким районам, которые с 2016 года все полученные субсидии, в общей сложности 200 млн рублей, направили на строительство школ и детских садов и решили проблему нехватки мест.

Тамара Конопаткина, глава Кишертского муниципального района: "У нас сейчас и нет этой очередности, но мы себя «оголили», у нас нет краевых средств, чтобы участвовать в других инвестиционных проектах. Наш район получит 15 млн рублей, чтобы в этом году начать работать по приведению в нормативное состояние школ и садиков".