В Перми не поделили дорогу снегоуборочная машина и легковушка
В центре Перми накануне ранним утром столкнулись снегоуборочная машина и легковушка. Последняя буквально застряла между ковшом и бампером грузовика. На фото, предоставленном Пермской дирекцией дорожного движения, отчетливо видно само столкновение. Кто был виновником аварии, и как получилось, что грузовик и легковой автомобиль не поделили дорогу, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Из-за того, что дорожный инцидент произошел на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта, утром образовалась серьезная пробка. Плюс ко всему авария перекрыла дорогу троллейбусам. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения все люди живы, пострадала лишь техника.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Детская безопасность: В школах края прошли проверки
Аэроснегоболотоход - тяжелая техника пермских спасателей
Спасатели предупреждают - рыбаки игнорируют
Пермь начала подготовку ко второму международному марафону
«Движение вверх» остаётся на экранах
Пленарное заседание Заксобрания: в повестке 50 вопросов
Геннадия Тушнолобова выдвинули на пост главы Контрольно-счетной палаты края
Режим ЧС: В Прикамье замерзает поселок Сараны
В Перми услышали голоса средневековых инструментов
Семейное преступление
Добавить комментарий: