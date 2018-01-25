В Перми не поделили дорогу снегоуборочная машина и легковушка

В центре Перми накануне ранним утром столкнулись снегоуборочная машина и легковушка. Последняя буквально застряла между ковшом и бампером грузовика. На фото, предоставленном Пермской дирекцией дорожного движения, отчетливо видно само столкновение. Кто был виновником аварии, и как получилось, что грузовик и легковой автомобиль не поделили дорогу, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Из-за того, что дорожный инцидент произошел на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта, утром образовалась серьезная пробка. Плюс ко всему авария перекрыла дорогу троллейбусам. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения все люди живы, пострадала лишь техника.