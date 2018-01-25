Детская безопасность: В школах края прошли проверки

Учреждения образования, здравоохранения и культуры предложили оборудовать системами охраны с выводом всей информации сотрудникам Росгвардии. Этот вопрос среди прочих обсуждали сегодня на заседании краевой антитеррористической комиссии. Доложили о проверке школ на территории региона. Среди обнаруженных нарушений - неработающие калитки у школьного ограждения, неисправное видеонаблюдение, отсутствие журнала регистрации посетителей. Кроме того, поступило предложение подготовить инструкции для педагогов и школьников - как вести себя в экстренной ситуации, кроме эвакуации при пожаре. Что касается предложения от Росгвардии - оно будет рассмотрено.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "То, что сегодня анонсировалось, это готовность Росгвардии принимать сигналы на свои пульты, поскольку предложение поступило только что, конечно, надо собираться, его обсуждать, посмотрим, какие есть риски или наоборот, это какое-то оптимальное решение, то есть будем разбираться".