Аэроснегоболотоход - тяжелая техника пермских спасателей

Аэроснегоболотоход можно было заметить накануне в окрестностях Фролов в Пермском районе. Спасатели оттачивали мастерство управления диковинной техникой.

Забираться на борт аэроснегоболотохода без специальной суперутепленной экипировки небезопасно для жизни. Скорость ветра во время движения увеличивается в пять-шесть раз. Еще бы, под капотом, если так можно выразиться, около 300 лошадиных сил. Это три легковых автомобиля, или один очень хороший внедорожник, а соответственно и звук такой же.

Машина сразу вгрызается в сугробы, оставляя позади себя снежную бурю. Идет плавно, словно режет белое поле. Кусты отпрыгивают в сторону. Для спасателей, которые тестируют аэроснегоболотоход, главное, пожалуй, что он не вязнет в снегу. Дело все в широком днище, мощном двигателе и огромном пропеллере, шум от которых заставляет притормозить, чтобы элементарно спросить, насколько агрегат уникален.

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда: "Может передвигаться по льду, по воде, по снегу, кусты ему нипочем, то есть может двигаться там, где не пройдет автомобиль".

Характеристики впечатляют. Максимум 85 километров в час по воде. К слову, не каждый катер на такое способен, и 155 - по снегу. Берет на борт 10 человек или 2 тонны груза. К тому же колоссально маневренный. Спасатели сегодня выполняли восьмерку, резкие развороты, кружения на одном месте. Все это пригодится в реальных условиях.

Лев Кольцов, командир группы: "Допустим, оторвало рыбаков на льдине где-то, когда лед тонкий, люди проваливаются, половодье, паводковая ситуация, заблудились туристы где-то на горной реке можно организовать поисковые работы".

Тренировки регулярные, но каждый раз в новых условиях - река, снег, болото или песок.

Владимир Касымов, директор МКУ «Пермская городская служба спасения»: "Чтобы как-то совершенствовать свои навыки, мы периодически проводим такие занятия, чтобы люди развивались, совершенствовались, в любой момент были готовы к проведению спасательных операций".

Сегодняшняя тренировка прошла успешно. Со всеми задачами спасатели справились.