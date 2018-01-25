Спасатели предупреждают - рыбаки игнорируют

Сотрудники транспортной полиции совместно с прикамскими спасателями вышли на лед в районе Камской ГЭС. Это одно из «рыбных» мест, нижний бьеф или створ Пермских шлюзов. Каждый год зимой отсюда отрывает льдины вместе с людьми, но любители подледного лова, несмотря на все предупреждения, продолжают рисковать своей жизнью.

Рыбачить в районе 2-километровой зоны Прикамского гидроузла запрещено. В 2018 году изменились штрафы, за подобные нарушения - от 2,5 до 5 тысяч рублей. В отношении задержанных сегодня составлены административные протоколы, но практика показывает, как только сотрудники полиции покидают район Пермских шлюзов, рыбаки возвращаются обратно, несмотря на все запреты.

Александр Васильев, старший инспектор центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю: "Сто человек приходят, сверлят по 2-3 лунки, насверлят, ГЭС воду скинул, они поплыли. В основном ловим только на Перми-1".