Пермь начала подготовку ко второму международному марафону

В Перми стартовала регистрация участников Пермского международного марафона – 2018. Он пройдёт в два дня 8 и 9 сентября и в этом году обещает стать ещё более масштабным: на старт выйдут 8 тысяч человек, вместо 5,5 в году минувшем. Объём призового фонда останется прежним - главный приз в абсолютном зачёте составит полмиллиона рублей. Первые участники зарегистрировались в Фестивальном доме. Онлайн-регистрация уже открыта на официальном сайте марафона permmarathon.ru. До старта осталось более семи месяцев, однако, по мнению легкоатлетов, сейчас самое время принять решение и определиться с дистанцией.

Татьяна Вешкурова, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике: "Человек должен заранее, за полгода уже знать свои старты. Также и любители, которые сейчас решат зарегистрироваться, у них ещё есть время, чтобы подготовиться. Это в первую очередь даже не соревнования, а праздник. То есть нужно приходить с детьми, бабушками, дедушками и бежать - не обязательно на время".

В Первом Пермском марафоне, который прошёл в сентябре 2017 года, участие приняли представители 12 стран и почти 200 российских городов. В забегах принял участие губернатор Прикамья Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты, сотрудники администрации, общественники. В СМИ, в том числе федеральных, это событие упомянули более 500 раз, а в пределах региона ему присвоили статус «событие года». Организаторы намерены повторить и приумножить успех, в этом году над событием работают сразу две команды – краевой и городской администраций.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г.Перми: "Чтобы народ уже сейчас побежал регистрироваться, места в очереди занимать, потому что они как горячие пирожки разлетаются моментом, и чтобы город наш побежал - на эспланаде, в Балатовском лесу, на набережной. Дай бог, чтобы у нас получилось ещё круче, ещё лучше, чем в прошлом году".