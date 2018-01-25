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«Движение вверх» остаётся на экранах
В России заканчивается прокат нашумевшего отечественного фильма «Движение вверх». Но в пермских кинотеатрах из расписания на завтра он никуда не исчез, и даже количество сеансов осталось прежним. Прокатчики не могут достоверно подтвердить информацию о том, что зритель смотрит это кино по нескольку раз, а вот о кассовой выручке рассказывают с удовольствием.
Стартовав перед самым новым годом, спортивная драма «Движение вверх» продемонстрировала, что российский блокбастер это реальность. На сегодняшний день почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей сборов. Более полутора тысяч копий разошлись по стране. Сейчас в кинотеатрах подводят итоги, и они бьют все предыдущие рекорды.
Дарья Сибирякова, администратор кинотеатра: "Фильм собирает полные залы и в будние дни, а в выходные нет свободных мест. В нашем кинотеатре фильм посмотрело более 33 тысяч зрителей".
Более двух часов экранного времени пролетают незаметно, говорят зрители, картинка, сценарий, исполнение - всё на высоте. И поработать для этого пришлось серьёзно.
Интересных фактов много - например, готовясь к съёмкам, исполнители главных ролей тренировались по несколько часов в день в течение нескольких месяцев. Специально для проекта было сшито более 500 костюмов, обычных и спортивных.
Съёмки финальной игры, когда за последние три секунды решился исход противостояния советской и американской сборных на Мюнхенской Олимпиаде 1972-го года, продолжались месяц.
Впечатлений настолько много, что некоторые предпочитают несколько раз прийти в кинозал. Учитывая, что интерес зрителей не ослабевает, «Движение вверх» остаётся на экранах. Прокат картины продолжается.
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