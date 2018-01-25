Пленарное заседание Заксобрания: в повестке 50 вопросов

25 января на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты рассмотрят около 50 вопросов. В частности, парламентарии обсудят актуальные темы в связи в запущенными в ряде муниципалитетов процессами объединения в городские округа. Также в повестке предложение группы депутатов о финансовой поддержке организаций и просто активных граждан, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи. В ходе так называемого «правительственного часа» парламентарии заслушают доклад министра экономического развития об инвестиционной привлекательности края.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Одной из приоритетных тем заседания станет обсуждение инвестиционной политики. Актуальность направления исходит из стратегических целей и задач развития региона. От эффективности шагов и действий в этой сфере во многом зависят темпы повышения привлекательности региона для поступления дополнительных ресурсов».