← Геннадия Тушнолобова выдвинули на пост главы Контрольно-счетной палаты края
Пленарное заседание Заксобрания: в повестке 50 вопросов
25 января на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты рассмотрят около 50 вопросов. В частности, парламентарии обсудят актуальные темы в связи в запущенными в ряде муниципалитетов процессами объединения в городские округа. Также в повестке предложение группы депутатов о финансовой поддержке организаций и просто активных граждан, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи. В ходе так называемого «правительственного часа» парламентарии заслушают доклад министра экономического развития об инвестиционной привлекательности края.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Одной из приоритетных тем заседания станет обсуждение инвестиционной политики. Актуальность направления исходит из стратегических целей и задач развития региона. От эффективности шагов и действий в этой сфере во многом зависят темпы повышения привлекательности региона для поступления дополнительных ресурсов».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Геннадия Тушнолобова выдвинули на пост главы Контрольно-счетной палаты края
Режим ЧС: В Прикамье замерзает поселок Сараны
В Перми услышали голоса средневековых инструментов
Семейное преступление
Маска, я тебя знаю!
К 80-летию дирижера
В детсадах на карантин уже закрыто 26 групп
Новости культуры. Пермь 23.01.2018
Создатели подпольного спиртзавода отделались условным сроком
«Млада» осмыслила драму 1917 года
Добавить комментарий: