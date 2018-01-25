Геннадия Тушнолобова выдвинули на пост главы Контрольно-счетной палаты края

Губернатор Пермского края внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона кандидатуру Геннадия Тушнолобова в качестве главы Контрольно-счетной палаты Прикамья. Уже 25 января он может вступить в должность, если получит поддержку парламентариев. Геннадий Петрович - человек известный на политической арене. С января 2013 года по декабрь 2016 возглавлял краевое правительство. До этого периода был депутатом Законодательного собрания, еще ранее трудился в администрации Пермской области в должности вице-губернатора и как раз курировал вопросы управления государственным имуществом.