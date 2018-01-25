Режим ЧС: В Прикамье замерзает поселок Сараны

По предварительным прогнозам заменить промерзшие трубы и восстановить теплоснабжение поселка Сараны в Горнозаводском районе удастся не ранее 26 января. Без центрального отопления остаются 13 многоквартирных домов. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Температура в деревянном доме 1937 года постройки сейчас поддерживается только благодаря печке-ровестнице. Батареи отопления остыли еще в воскресенье после аварии на местной котельной. С тех пор только печкой и спасаются.

Из 26 многоквартирных домов, подключенных к котельной, в Саранах 24 имеют печное отопление. Но и это наследие советского прошлого не уберегло квартиру сестры Людмилы Язьковой. Как раз до аварии инвалида первой группы положили в больницу, печь растопить было некому. Сейчас жить в этом помещении уже физически невозможно, все батареи отопления лопнули.

Чуть больше повезло местной школе, она оказалась чуть ближе к котельной, трубы здесь не успели перемерзнуть. Занятия для среднего звена проводят по расписанию. А младшие классы из за снижения температуры пришлось распустить по домам. С утра детей не принимает и детский сад.

Когда начали совсем замерзать, согреваться начали своими силами. В одном из подъездов для обогрева труб использовали газовую горелку. В итоге к ледниковому периоду добавился еще и пожар. Огонь потушили всем миром оставшейся водой. Но окна в этом доме теперь не хватает.

На данный момент без центрального отопления в Саранах остаются 115 квартир, в которых проживает 144 человека. 15 ремонтных бригад, в числе которых коммунальщики из всех соседних городов, работают в круглосуточном режиме.

Выводы о причинах аварии в штабе по ликвидации делать пока не спешат. Но первые версии случившегося уже есть.

Павел Ситкин, заместитель руководителя РСТ Пермского края: "Предвидеть возникновение такой аварийной ситуации было сложно, фактически данная ситуация получила негативное развитие ввиду принятия неверных управленческих решений».

Пока в Саранах уличные термометры показывают -20, и жителям ничего не остается, как топить печь, благо дрова сегодня здесь раздают бесплатно.