В Перми услышали голоса средневековых инструментов

Чаще всего этот необычный инструмент из тыквы - гуиро - можно встретить в Латинской Америке. Музыкант извлекает звук при помощи скребка пуа, как бы очищая плод от кожуры. Услышать, как звучит гуиро, довелось и пермякам. Компанию ему составили европейский троммель, иранский барабан и даже катушка от швейной машинки, которую Виктор Гарагуля нашел буквально перед концертом.

Виктор Гарагуля , солист ансамбля D'Cameron (г.Новосибирск): "Эта катушка звучит очень здорово, я ее увидел, она прекрасно встраивается в ансамбль, и это то, как всегда играли люди,1000 лет назад, например. Большинство инструментов являются развитием бытовой утвари".

Колесная лира, леверсная арфа, гусли, тамбурелла, пандеретта - все многообразие музыкальных инструментов Средневековья и Эпохи Ренессанса представлено в концертной программе «Имя музыки» пермского ансамбля "Barocco a la prima" и новосибирского D'Cameron. Дилявер Менаметов, например, играет на турецкой багламе и виолоне.

Песни вагантов и паломников, итальянские, французские и восточные танцы, старинный французский шансон, скандинавские баллады и русские былины - все это прозвучало в стенах частной филармонии «Триумф».

Большая часть музыкальных произведений раннего Средневековья была написана для нужд церкви. Самым известным видом церковных песнопений был григорианский хорал. При этом народное творчество всячески преследовалось церковью, уличные музыканты приравнивались к еретикам, и лишь к концу Средних Веков выделились самостоятельные «светские» музыкальные жанры - рыцарские баллады, серенады. Со временем появились и народные уличные песни, несмотря на все сопротивление церковной власти – французский шансон и итальянский мадригал.

Виктор Гарагуля, солист ансамбля D'Cameron (г.Новосибирск): "В этой музыке больше свободы. Партитуры, которые существовали в раннее барокко, это были партитуры, которые напоминали рекомендации, точки, вокруг которых музыкант импровизирует, исполняет по-своему. Нет задачи исполнить 100 процентов калькировать, ты можешь очень свободно играть".

В Средневековье зародились и основы классической музыки 16-18 веков. Тогда разработали систему нотного письма, которую используют и по сей день. Связь прошлого и настоящего на концерте удалось выразить не только с помощью музыки, но и благодаря художественному оформлению.

Юлия Шереметова, художник концерта (г.Москва): "Я сама большой фанат старинной музыки, и я хотела объединить простую радость человека, слушающего музыку, и современного слушателя, здесь идет связь времен".

Аутентичную музыку сейчас исполняют далеко не все коллективы, ансамбль Barocco a La Prima старается радовать своих слушателей как можно чаще. Так, уже 25 января в Доме Мешкова состоится концерт виольной музыки французских композиторов 18 века.