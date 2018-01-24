Семейное преступление

Когда и отец, и сын друг за друга в ответе. Необычное уголовное дело рассмотрел Дзержинский районный суд Перми. Отец с сыном при помощи еще одного подельника угнали автомобиль «Ландкрузер» у собственной, правда, бывшей жены и матери. Ребенок отвлекал мать в магазине. Мужчины с помощью специального устройства взламывали автомобиль. На этом, правда, действия злоумышленников не закончились. Бывший муж потерпевший убедил ее, что может вернуть машину благодаря своим связям, но для этого требуются деньги. Потерпевшая, согласившись на его условия, передала ему часть средств. Вскоре ей вернули автомобиль. После передачи второй части денег злоумышленники были задержаны. Суд признал мужчин виновными, назначил в качестве наказания 47-летнему гражданину 3 года 1 месяц лишения свободы условно и штраф в размере 70 тысяч рублей. 46-летнему местному жителю – 4 года лишения свободы условно и штраф в 120 тысяч. Самому молодому участнику – штраф в размере 100 тысяч рублей.