Маска, я тебя знаю!

"Веселый МАСКАрад" в Пермском ТЮЗе. В рамках проекта "Мой первый вернисаж" открылась выставка масок студии «Декоративно-прикладного творчества» и Школы художественного развития и дизайна. Юные художники уверены, что темами масок могут быть и времена года, и природные стихии, и сказочные персонажи, и вообще любое фантастическое существо. Эта выставка – лучшее тому доказательство. Здесь вы увидите очаровательную Бабу-Ягу, Шляпника, Пеппи и многих других любимых персонажей. «Маска» - одна из тем в образовательных программах художественных объединений. Дети 7-9 лет знакомятся с техникой «Бумагопластика», выполняют «маску-личину» из ватмана и цветной бумаги. Следующий этап – изготовление масок в технике «папье-маше». Это уже по силам художникам 9-10 лет. Работа над масками развивает образное мышление, фантазию, конструкторские способности, усидчивость, целеустремленность.