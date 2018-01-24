К 80-летию дирижера
В органном зале пермской филармонии прошёл вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения Виктора Александровича Салина - советского и российского дирижёра, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Пермского Государственного института культуры, инициатора создания первого в Перми профессионального оркестра русских народных инструментов.
Сегодня это Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии, дирижёром и бессменным художественным руководителем которого Виктор Александрович был в течение 30 лет. В этот вечер в благодарность своему руководителю оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера Галины Токаревой исполнил произведения Шендерева, Городовской Шамо и др. (в том числе в инструментовке самого Салина).
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