К 80-летию дирижера

В органном зале пермской филармонии прошёл вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения Виктора Александровича Салина - советского и российского дирижёра, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Пермского Государственного института культуры, инициатора создания первого в Перми профессионального оркестра русских народных инструментов.

Сегодня это Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии, дирижёром и бессменным художественным руководителем которого Виктор Александрович был в течение 30 лет. В этот вечер в благодарность своему руководителю оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера Галины Токаревой исполнил произведения Шендерева, Городовской Шамо и др. (в том числе в инструментовке самого Салина).