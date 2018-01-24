В детсадах на карантин уже закрыто 26 групп
В Пермском крае продолжается эпидемия ОРВИ у дошкольников. Подъем заболеваемости произошел после новогодних каникул. Эпидемический порог превышен в возрастной группе до 6 лет. У школьников и взрослых эпидемии пока нет, сообщают в региональном Роспотребнадзоре. Руководителям дошкольных учреждений рекомендовано в случае отсутствия по причине болезни более 20% детей в группах немедленно закрывать их на карантин, а также ввести так называемые обязательные утренние фильтры и не допускать в группу детей с симптомами простуды. На сегодняшний день из-за эпидемии в детских садах на карантин уже закрыто 26 групп.
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