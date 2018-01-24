Новости культуры. Пермь 23.01.2018

- В частной филармонии "Триумф" состоялся уникальный концерт старинной музыки. Музыканты камерного оркестра Барокко а ля прима играли в этот вечер на аутентичных музыкальных инструментах. Все они были сделаны на заказ уникальными мастерами и по чертежам, которые музыканты отыскивали в архивах или музеях нашей страны. Для этой программы пермские музыканты пригласили своих коллег из Новосибирска.

- В органном зале пермской филармонии прошёл вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Виктора Александровича Салина - советского и российского дирижёра, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Пермского Государственного института культуры, инициатора создания первого в Перми профессионального оркестра русских народных инструментов.



- "Веселый МАСКАрад" в Пермском ТЮЗе. В рамках проекта "Мой первый вернисаж" открылась выставка масок студии Декоративно прикладного творчества и Школы художественного развития и дизайна.

