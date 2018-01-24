Создатели подпольного спиртзавода отделались условным сроком

В Перми на скамье подсудимых вновь оказались производители контрафактного алкоголя. Обвиняемые в составе организованной группы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по производству, хранению и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки. В ходе своей противоправной деятельности они изготовили около 14 тысяч бутылок емкостью 0,5 литра и 1 литр, причинив своими действиями правообладателям ущерб в размере более 100 млн рублей. Мужчины признаны виновными. Каждому суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафы в размере 500 тысяч рублей.

Юлия Рубан, старший следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю: "В одном из помещений находилась линия-конвейер по производству и розливу алкогольной спиртосодержащей продукции под видом водки. В другом помещении складировались пустые бутылки под водку. В третьем помещении складировалась готовая алкогольная продукция. Кроме того, в этих же помещениях было обнаружено фурнитура для придания алкогольной продукции вида водки, поддельные федеральные специальные марки, этикетки с различными именами водочной продукции".