«Млада» осмыслила драму 1917 года

Пермский хор «Млада» выступил на одной сцене со звездой фильма «Стиляги» Антоном Шагиным. Артисты представили пермякам премьеру музыкально-театрального спектакля «17». Автором выступила художественный руководитель «Млады» Ольга Выгузова. С помощью искусства – музыки и слова – они пытаются осмыслить великую драму: революцию 1917-го и последующие события. В самой постановке 17 произведений от народных, через песни советской эпохи, до современных – Бутусова, Преснякова и «Юноны и Авось». Актер театра и кино Антон Шагин прочел отрывки из произведений и стихи Пастернака, Цветаевой, Булгакова, Есенина.

Антон Шагин, российский актёр театра и кино: "Я здесь не как артист, и не как певец, а как чтец, утраченная нынче профессия. Этому учат в театральном институте довольно серьезно, у меня был педагог по сценической речи и художественному слову Наталья Журавлева. Это отдельный жанр и он совершенно непривычен".