К полицейским-кинологам нагрянул «Студенческий десант»

В новый терминал международного аэропорта «Пермь» теперь водят экскурсии. В роли экскурсоводов выступили полицейские, которые прежде, чем что-то рассказать, проверили паспорта у слушателей – не в розыске ли.

Паспорт Ивана исследовали с помощью кейса КПМ - переносного устройства, которое предназначено для проверки документов. Для полицейских это обычная ежедневная работа, для ребят - часть экскурсии «с погружением».

Иван Тюленев, студент ПГНИУ: "Это было что-то новое в моей жизни, скажем так. Знаю, что такая техника применяется за рубежом. Рад, что есть даже в нашем аэропорту".

Будущие юристы стали частью «Студенческого десанта». Это название всероссийской акции, которая позволяет студентам вузов и колледжей ощутить специфику работы различных подразделений полиции, увидеть технические новинки и показательные выступления.

Сегодняшний главный герой - пес Ниро. Запомнить имя было не просто, пока не придумали ассоциацию - Роберт де Ниро. Парень очень общительный и любвеобильный. В новом терминале Большого Савино искали импровизированную бомбу. Несмотря на игривый настрой и большое количество зрителей, с задачей Ниро справился на «отлично».

Ольга Овчинникова, младший инспектор-кинолог: "Служебные собаки обычно обозначают предмет посадкой или укладыванием - как обучены. Собаки по поиску наркотических веществ могут подавать сигнал голосом или царапаньем".

Акция «Студенческий десант» продлится до 26 января. Ожидается, что только в Перми участие в ней примут более 500 ребят. Они познакомятся с работой криминалистов, сотрудников дежурной части и ГИБДД.

Ирина Мурысина, юрисконсульт Пермского ЛО МВД России на транспорте: "Целью акции является повышение престижа органов внутренних дел, повышение доверия населения к органам внутренних дел, а также привлечение внимания студентов в данном случае к службе в транспортной полиции".

Иван - первокурсник, поэтому еще есть время порассуждать о месте работы. Первое серьёзное впечатление уже появилось.