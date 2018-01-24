Дума внесла поправки в правила благоустройства г. Перми

Заседание Пермской городской думы началось с большого доклада о реализации инвестиционных проектов на территории города. Основные направления развития остаются неизменными. Пермь активно участвует в программах по строительству школ и детских садов. Из инфраструктуры продолжается расширение дорожной и газопроводной сетей. То, что в последнее время особенно бросается в глаза - большой проект по формированию комфортной городской среды - в первую очередь озеленение и благоустройство. При этом депутаты уделяют особое внимание проектам с участием частного капитала, федерального и регионального бюджетов.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Инвестиции это как слоеный пирог. Есть федеральные приоритеты, есть региональные приоритеты и есть, конечно же, муниципальные программы. И, безусловно, насколько мы эффективно будем вписывать наши мероприятия в приоритеты федеральных и краевых властей, настолько успешно наш город будет развиваться с точки зрения привлечения денежных средств на те или иные проекты, на те или иные объекты".

Депутаты городской думы окончательно утвердили изменения правил благоустройства города Перми. Исходный документ был принят еще в 2008 году. Нынешние поправки необходимы в первую очередь для того, чтобы привести документ в соответствие с федеральными нормами. Так, теперь здесь отдельной строкой прописаны правила организации дворового пространства и подходов к учреждениям для маломобильных граждан. Более подробно расписаны нормативы озеленения. Есть и отдельная часть о привлечении общественной инициативы.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Для нас очень важно, чтобы сегодня каждый житель города Перми имел возможность участвовать в процессах благоустройства, влиять на эти процессы. Для нас очень важно, чтобы те предложения, которые формируются сегодня жителями города Перми, были учтены в каждом проекте, в каждом дворе и в каждом общественном пространстве, которое мы вместе изменяем".